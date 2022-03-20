Чистяков — о победе над «Арсеналом»: «Настораживает, что расслабляемся и забываем про оборону»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу в матче 22-го тура РПЛ над тульским «Арсеналом» (3:0).

«Мне кажется, игра удалась, мы владели инициативой. Надеюсь, болельщикам всё понравилось», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Защитник также выразил обеспокоенность тем, что после второго забитого мяча команда расслабилась и забыла про оборону. Однако порадовался, что удалось забить третий.

После этой победы «Зенит» набрал 48 очков и упрочил своё лидерство в турнирной таблице РПЛ. Ближайший преследователь питерцев, московское «Динамо» свой матч проведёт сегодня вечером, в 20:00 по московскому времени. Соперником бело-голубых выступит «Ростов».