«Спартак» играет плохо, но в плохих результатах есть вина судей

«Спартак» в субботу в матче с «Нижним Новгородом» вновь разочаровал. «Красно-белые» сыграли плохо, но могут объяснить неудачу плохим судейством. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итоге поединка.

В субботу «Спартак» поехал в гости к «Нижнему Новгороду». Этот матч очень интересовал с той точки зрения, как Паоло Ваноли планировал взламывать оборону в позиционных атаках. В предыдущих матчах под руководством итальянца «красно-белые» встречались с ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром» («Кубань» оставим за скобками, уж слишком высока разница в классе между соперниками). В Премьер-лиге в предыдущих турах никто против «Спартака» Ваноли запираться не собирался, что позволяло команде пытаться действовать на контратаках. «Нижний Новгород» же спокойно отдал сопернику мяч.

Интересно, что Ваноли свободен от предрассудков и выпускает состав, трезво оценивая состояние футболистов. Наконец-то в запас присел Максимиллиан Кофрие, а его заменил Руслан Литвинов. Ошибки бельгийца в последних матчах были очень заметны. Кроме того, Ваноли усадил в запас и Виктора Мозеса, который пока не в форме. На его место вышел молодой Даниил Хлусевич.

Первый тайм субботнего матча показал, что каких-то готовых вариантов взламывать массивную оборону у «Спартака» не было. Москвичи перекатывали мяч, но вообще ничего не могли создать. Единственный острый шанс «красно-белые» создали, когда ослабла оборона соперника, и удалось провести быстрый выпад, но прострел Бакаева от лицевой в центр был прерван.

Во втором тайме у «Спартака» что-то началось получаться. Интересно, что отчасти этому помогла травма Айртона. Вместо бразильца вышел Мозес, и на левом фланге вместе с Промесом и Николсоном они затерзали оборону «Нижнего Новгорода». Это привело и к голу, и к назначенному пенальти, и ещё к нескольким опасным моментам. Нельзя сказать, что «Спартак» полностью переиграл соперника, но вторая половина точно осталась за москвичами, и, пожалуй, по итогу всех 90 минут «красно-белые» были ближе к победе.

Удивительно, но итальянский тренер никак не может не то что наладить игру в обороне «Спартака», но и защита продолжает допускать довольно глупые ошибки. То после стандарта Джикия потеряет опекуна, который будет бить в упор с линии вратарской, то, как в моменте с пропущенным голом, также забудут ещё одного соперника. Стройности в оборонительных рядах у «Спартака» просто нет.

В целом «Спартаку» вообще не хватает конкретики, ни в обороне, ни в атаке. Сзади не добегают и теряют оппонентов, впереди перекатывают мяч, но довольно бессмысленно. В итоге все скатываются не к командной игре, а к персональным действиям. Николсон продолжает оставлять очень хорошее впечатление – он старается не только замыкать передачи партнёров, но и действовать в подыгрыше. Видно было желание Промеса, но тянуть команду у него не получается. Бакаев, кстати, встречу в Нижнем Новгороде провёл не слишком здорово.

При этом глупо не замечать, что «Спартаку» откровенно не везёт с судейством. В прошлом туре ошибочно назначили пенальти в ворота москвичей. В этот раз, кажется, Кирилл Гоцук должен был получать красную карточку на исходе первого тайма. Не факт, что «Спартак» в большинстве бы выиграл, но уж точно добиться положительного исхода, имея численное преимущество, было бы проще.

Судейские ошибки в этом смысле спасают Ваноли. «Спартак» играет плохо, но сейчас легко объяснить неудачи странными решениями арбитров. И хотя это правда, но всё же не отменяет того факта, что «Спартак» действует неважно.

Роман Андреев