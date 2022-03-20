Колосков: «Подбор игроков «Спартака» - 100-процентное призовое место»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о текущем составе московского «Спартака». Его слова передает «РБ Спорт».

«Я всегда говорил, что подбор игроков «Спартака» - 100-процентное призовое место», - заявил Колосков.

По его мнению, настоящий «Спартак» проявил себя во время матча с московским «Динамо», но затем была неудача в матче с «Краснодаром» и ничья в мачте с «Нижним Новгородом».

Колосков предположил, что проблема «красно-белых» заключается в тренировочном процессе или в психологии. Он отметил, что почти все игроки московского клуба совсем не прогрессируют.