Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Подбор игроков «Спартака» - 100-процентное призовое место»

20 Марта 2022 • 10:43 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о текущем составе московского «Спартака». Его слова передает «РБ Спорт».

«Я всегда говорил, что подбор игроков «Спартака» - 100-процентное призовое место», - заявил Колосков.

По его мнению, настоящий «Спартак» проявил себя во время матча с московским «Динамо», но затем была неудача в матче с «Краснодаром» и ничья в мачте с «Нижним Новгородом».

Колосков предположил, что проблема «красно-белых» заключается в тренировочном процессе или в психологии. Он отметил, что почти все игроки московского клуба совсем не прогрессируют.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.03  14:00 ЦСКА Москва ... Рубин 1.71 3.65 5.40
20.03  14:00 Уфа ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
20.03  16:30 Сочи ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
20.03  20:00 Динамо Москва ... Ростов 1.69 3.85 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
10:46 · Россия. Премьер-лига
Юран прокомментировал отъезд легионеров из «Химок»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Подбор игроков «Спартака» - 100-процентное призовое место»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Гоцук извинился перед Айртоном за то, что нанес ему травму
08:52 · Россия. Премьер-лига
Парфенов прокомментировал результаты встречи «Спартака» с «Нижним Новгородом»
02:22 · Россия. Премьер-лига
Сергей Семак о легионерах «Зенита»: «Живем в мире, где нет никакой уверенности»
01:51 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы считает, что легионеры вредят русскому футболу
19 Марта
23:28 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой надеется на допуск сборной России на чемпионат мира 2022 1
23:25 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал условие, при котором можно расширить РПЛ до 18 команд 1
22:36 · Россия. Премьер-лига
Ваноли нашел положительный момент в упущенной победе над «Нижним Новгородом»
22:34 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Айртона 2
21:56 · Россия. Премьер-лига
Малком признан лучшим игроком матча «Зенит» - «Арсенал»
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» перед матчем с «Арсеналом» поддержал людей с синдромом Дауна
21:05 · Россия. Премьер-лига
Александр Самедов: «Незабитый пенальти, предопределил исход матча»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Селюк: «Надо быть идиотом, чтобы за большие деньги покупать российских футболистов»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита» вывесили баннер, который адресован чиновникам ФИФА 3
Все новости
Рекомендуем