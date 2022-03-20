Парфенов прокомментировал результаты встречи «Спартака» с «Нижним Новгородом»

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Парфенов оценил игру «красно-белых» в матче с «Нижним Новгородом». Его слова передает «РБ Спорт».

Парфенов отметил, что матч получился именно таким, какого он и ждал. Экс-футболист добавил, что «Спартаку» нужно было больше забивать, а «Нижний Новгород» хорошо сыграл в обороне.

Говоря о том, чего сейчас не хватает «Спартаку», Парфенов заявил, что у Паоло Ваноли есть свое видение игры, но ему самому хотелось бы, чтобы «красно-белые» на поле действовали смелее.

«Будет девятое или восьмое место - неважно. Прежде всего есть честь и имя клуба», - сказал экс-футболист.