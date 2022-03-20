Сергей Семак о легионерах «Зенита»: «Живем в мире, где нет никакой уверенности»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что проблем с легионерами у клуба на сегодняшний день нет.

— Есть уверенность, что каждый легионер вернется в «Зенит» после паузы? Какое настроение внутри команды?

— Необходимо жить сегодняшним днем. К сожалению, в нашем мире нет никакой уверенности. Сложно точно сказать и предвидеть что-либо.

Разговоры с ребятами по этому вопросу были. Пока ни один не говорил о возможном приостановлении контракта. Я очень надеюсь, что текущий состав останется, и вся обойма будет доступной. Важно закончить сезон в нынешнем составе.