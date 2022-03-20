Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергей Семак о легионерах «Зенита»: «Живем в мире, где нет никакой уверенности»

20 Марта 2022 • 02:22 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что проблем с легионерами у клуба на сегодняшний день нет.

— Есть уверенность, что каждый легионер вернется в «Зенит» после паузы? Какое настроение внутри команды?

— Необходимо жить сегодняшним днем. К сожалению, в нашем мире нет никакой уверенности. Сложно точно сказать и предвидеть что-либо.

Разговоры с ребятами по этому вопросу были. Пока ни один не говорил о возможном приостановлении контракта. Я очень надеюсь, что текущий состав останется, и вся обойма будет доступной. Важно закончить сезон в нынешнем составе.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:0 Арсенал Тула
20.03  14:00 ЦСКА Москва ... Рубин 1.71 3.65 5.40
20.03  14:00 Уфа ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
20.03  16:30 Сочи ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
20.03  20:00 Динамо Москва ... Ростов 1.69 3.85 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
02:22 · Россия. Премьер-лига
Сергей Семак о легионерах «Зенита»: «Живем в мире, где нет никакой уверенности»
01:51 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы считает, что легионеры вредят русскому футболу
19 Марта
23:28 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой надеется на допуск сборной России на чемпионат мира 2022
23:25 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал условие, при котором можно расширить РПЛ до 18 команд
22:36 · Россия. Премьер-лига
Ваноли нашел положительный момент в упущенной победе над «Нижним Новгородом»
22:34 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Айртона
21:56 · Россия. Премьер-лига
Малком признан лучшим игроком матча «Зенит» - «Арсенал»
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» перед матчем с «Арсеналом» поддержал людей с синдромом Дауна
21:05 · Россия. Премьер-лига
Александр Самедов: «Незабитый пенальти, предопределил исход матча»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Селюк: «Надо быть идиотом, чтобы за большие деньги покупать российских футболистов»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита» вывесили баннер, который адресован чиновникам ФИФА 2
19:31 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Нижнего Новгорода», нанесший травму Айртону, извинился перед футболистом
19:02 · Россия. ФНЛ
«Факел» потерпел поражение в домашнем матче от «Торпедо»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» — «Арсенал» Тула: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:0
18:26 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал Ваноли виновником неудач «Спартака»
Все новости
Рекомендуем