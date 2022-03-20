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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депутат Госдумы считает, что легионеры вредят русскому футболу

20 Марта 2022 • 01:51 Комментировать

Роман Терюшков — депутат Госдумы, прокомментировал отток легионеров из РПЛ. Специалист считает, что легионеры только вредят русскому футболу.

«Сегодня мы потеряли ряд важных футболистов. Легионеры уходят, это факт. Страшного ничего нет. Пришло время развивать местный футбол и отечественных игроков. Последние несколько лет мы шли к тому, чтобы наши местные ребята вышли на новый уровень. Время пришло.

Легионеры только замедляли прогресс отечественного футбола. Такой резкий отток — шанс для нашей молодежи.

ФИФА необычным образом решил проблему легионеров, которые в одностороннем порядке имеют право покинуть клуб. Это в корне неверно, это вопрос политический.

Нужно отметить, что агенты имеют с этого неплохую комиссию. Те, кто решил заработать, уже заработали.

Все, что происходит сегодня — политика чистой воды. Никакого отношения к спорту».


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