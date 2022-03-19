Ваноли нашел положительный момент в упущенной победе над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о положительных моментах матча 22-го тура РПЛ, в котором его команды сыграла вничью с «Нижними Новгородом» (1:1).

Ваноли заявил журналистам, что единственный положительный момент в игре – это второй тайм. В первой половине у команды проявлялся страх от давления, из-за нужного команде результата.

«Спартак» вышел вперед на 71-й минуте благодаря голу полузащитника Кристофера Мартинса. Однако, спустя две минуты счет сравнял Иброхимхалил Юлдошев.

После этого матча у «Спартака» в активе стало 27 очков и команда осталась на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.