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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Айртона

19 Марта 2022 • 22:34 Комментировать
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен

Стала известна степень повреждения у защитника «Спартака» Айртона.

Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», у Айртона — контузия кости и мышц голени. Отмечается, что это серьезное повреждение, на восстановление бразильцу потребуется около месяца.

В самом конце первого тайма защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук пошел в жесткий стык с Айртоном и нанес футболисту тяжелую травму. За этот фол он не был наказан.

«Спартак» набрал 27 очков после 22 матчей и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Айртон
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