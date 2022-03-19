В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Айртона

Стала известна степень повреждения у защитника «Спартака» Айртона.

Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», у Айртона — контузия кости и мышц голени. Отмечается, что это серьезное повреждение, на восстановление бразильцу потребуется около месяца.

В самом конце первого тайма защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук пошел в жесткий стык с Айртоном и нанес футболисту тяжелую травму. За этот фол он не был наказан.

«Спартак» набрал 27 очков после 22 матчей и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.