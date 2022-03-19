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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» бразильским хет-триком прибил «Арсенал», убежав от «Динамо» на безопасное расстояние

19 Марта 2022 • 21:27 Комментировать
Зенит
3:0
Арсенал Тула
окончен

«Зенит» принимал тульский «Арсенал» в рамках 22-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Зенит 3:0Арсенал Тула
(1:0) Малком Филипе44'   
(2:0) Малком Филипе55'   
(3:0) Юри Алберто    
Кержаков МихаилБарриос ВилмарЧистяков ДмитрийДуглас СантосКараваев ВячеславКлаудиньоКузяев Далер  62' (Yuri Alberto (  62') Круговой ДанилМалком ФилипеСергеев Иван  62' (Дзюба Артём (  62') Мостовой Андрей  77' (Алип Нуралы (  77')
Запасные: Оздоев МагомедБязров ДавидСутормин АлексейАдамов АрсенКизеев Михаил
Коченков АнтонСмольников Игорь   41'Радакович УрошБеляев МаксимСокол Артём   33'Давиташвили Зурико  62' (Ткачёв Сергей (  62') Гулиев Аяз  62' (Марков Евгений (  62') Чаушич ГоранКангва Кингс  72' (Костадинов Георги (  72') Кангва Эванс  67' (Степанов Данил (  67') Деспотович Джордже   38'
Запасные: Кулешин ИльяКайнов МаксимШамов ЕгорЛуценко ЕвгенийПанченко КириллАджоев ГурамХабибов АнсорЛевашов Михаил
19 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Чемпион России ничьей в Самаре знатно распалил золотую интригу, которую, казалось добил «Спартак». Но ничья с «Крыльями» позволила «Динамо» вновь приблизиться на расстояние вытянутой руки – 3 очка между «Зенитом» и бело-голубыми. Конечно же, в домашнем матче против тульского «Арсенала» питерцы не помышляли ни о чём другом, кроме победы.

Причём победы крупной, ведь в прошлом туре «Динамо» на выезде обыграло «канониров» Божовича со счётом 4:1. Чемпион страны нужно было поддержать марку в заочном споре с главным преследователем. Исполнять голевой долг отправились довольно неожиданные исполнители. В старте появился Иван Сергеев, Андрей Мостовой. А в запасе остались Дзюба и Юри Алберто.

Сценарий матча угадывался на раз-два. «Зенит» захватил инициативу, территорию, владение мячом. И вроде всё было за хозяевами, но моментов долго не случалось. Полчаса туляки держались совсем спокойно, но давление сказалось. Со стандарта Клаудиньо пробил мощно и сильно, однако Антон Коченков мяч отразил. Но отразил он его на Далера Кузяева и тому сталось лишь попасть в створ, что тоже сделать не удалось – штанга сыграла за «Арсенал».

Казалось, что выстоит «Арсенал» в первом тайме, однако Малком был другого мнения. Перед самым перерывом бразилец поймал в касание кросс Далера Кузяева и рикошетом от рук Антона Коченкова направил мяч под перекладину – 1:0. Мощный заряд энергии получил Малком, забивший этот гол, но второй тайм бразилец вышел чрезвычайно заряженным. Удары по воротам Коченкова сыпались словно из рога изобилия.

Сначала Малком разогнал атаку передачей на Караваева, Вячеслав пробил в касание, попал в спину Сергеева и только поэтому разминул мяч со створом ворот. Не получилось ассистировать, тогда Малком решил добить интригу лично. Бразилец забросил мяч на Сергеева, Иван за спину себе выполнил скидку, а в свободную зону уже ворвался тот же Малком, пробивший в касание под штангу – 2:0. И сразу же «Зенит» пошёл за разгромом. Но не всё так просто было.

Антон Коченков держался, держал свои ворота на замке, не сдавался. Круговой с угла штрафной бил после скидки Мостового – справился голкипер «Арсенала». Сам Мостовой бил из центра штрафной площади, воспользовавшись зияющей пустотой – опять в деле Коченков. Ну никак не хотел допустить разгрома Антона, а тем самым чуть не зарядил свою команду на подвиги. Марков, замыкая навес Костадинова пробил очень опасно, на какой-то сантиметр махнув мимо дальнего угла. А Кержаков уже никак не спасал.

Дубль Малкома остался определяющим событием даже при россыпи других моментов, но разгром хозяева всё-таки оформили. Свежий Юри Алберто вместе с Круговым убежал в контратаку после углового гостей и воспользовался передачей на растерянного Коченкова - 3:0. «Зенит» уверенно побеждает и пока что отрывается от «Динамо» на шесть очков.

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Зенит Арсенал Тула
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окончен Ахмат 2:3 Локомотив Москва 2.10 3.30 3.65
окончен Зенит 3:0 Арсенал Тула
20.03  14:00 ЦСКА Москва ... Рубин 1.71 3.65 5.40
20.03  14:00 Уфа ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
20.03  16:30 Сочи ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
20.03  20:00 Динамо Москва ... Ростов 1.69 3.85 5.40
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