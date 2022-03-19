Александр Самедов: «Незабитый пенальти, предопределил исход матча»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал игру красно-белых в матче 22-го тура РПЛ, в которой команда сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Реализуй Промес этот пенальти, было бы три очка, но такое бывает, несчастный случай произошел, из-за этого такой результат», — приводит слова Самедова ТАСС.

«Спартак» после 22-готура набрал 27 очков и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Локомотива».