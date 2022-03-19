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Дмитрий Селюк: «Надо быть идиотом, чтобы за большие деньги покупать российских футболистов»

19 Марта 2022 • 20:19 Комментировать

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями, как изменится российский трансферный рынок после введенных санкций ФИФА и УЕФА.

«Ценник на российских игроков никто повышать не будет. Иностранцы с удовольствием будут ехать в Россию. Одни уходят, других придут.

Надо быть идиотом, чтобы за большие деньги покупать российских футболистов», - приводит слова Селюка Vporognoze.ru.

Напомним, «Краснодар» покинули все легионеры, но как сообщила пресс-служба все они вернутся летом. Ранее ФИФА и УЕФА установила запрет на участие российским командам и сборной страны участвовать под эгидами своих организаций.


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