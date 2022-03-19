Фанаты «Зенита» вывесили баннер, который адресован чиновникам ФИФА

Перед матчем 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом» на фан-секторе хозяев появился яркий баннер.

На большом полотне изображены чиновники в классическом изображении: с некрасивой внешностью, большим животом. На баннере сидят два человека, которые делят пирог в форме футбольного поля.

Выше гласит надпись: «Футбол вне политики, говорили они».

Напомним, в начале марта ФИФА и УЕФА ввели санкции в отношении российского футбола. После этого команды из РПЛ не могут участвовать в еврокубках и любых турнирах под эгидой. Сборная России также оказалась под санкциями, из-за которых не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре.