Защитник «Нижнего Новгорода», нанесший травму Айртону, извинился перед футболистом

В матче 22-го тура чемпионата России защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук нанес травму игроку «Спартака» Айртону, позже футболист извинился перед бразильцем в эфире «Матч ТВ».

«За свою карьеру я никогда не играл жестоко и никогда не хотел никому нанести травму. Хочу извиниться перед Айртоном и пожелать ему выздоровления. Но я просто отдавал передачу и попал ему по ноге по инерции, не специально. Именно это судья Иванов и объяснял игрокам в перерыве. И вопросов у них не было», – сказал Гоцук.

В самой концовке первого тайма защитник «НН» пошел в жесткий стык с Айртоном и нанес футболисту тяжелую травму. За этот фол он не был наказан.

Позже мы сообщили, что у Айртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом голени.

«Спартак» набрал 27 очков после 22 матчей и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.