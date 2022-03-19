Гладилин: «Эпизод с пенальти Промеса даже никто обсуждать не будет»

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением по поводу ничьей (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» - «Спартак».

- Почему «Спартак» не смог выиграть у «Нижнего Новгорода»?

- Спартаковцы старались, как могли. Немного потеряна уверенность. Самоуверенность, кстати, уже прошла. Были моменты, и вполне гости могли выиграть. Хотя и проиграть тоже могли. Результат скорее закономерный. Яркой игры не получилось и я не могу сказать, что гости были сильнее. Нижегородцы хорошо изучили соперника, хорошо подготовились, знали все сильные стороны. Конечно, потенциал у «Спартака» выше, но «Нижний Новгород» использовал все свои ресурсы игроков.

- «Нижний Новгород» стал неудобным соперником для «Спартака»?

- Да. Он не давал проявить индивидуальное мастерство игрокам «Спартака». Он навязывал много борьбы, играл самоотверженно, хорошо двигался, функционально был готов к матчу. Хозяева добились почетного результата для себя.

- Что скажете по поводу не засчитанного пенальти Промеса?

- Это было правильно. Он же подбил ногой мяч. Такие моменты уже были и это не первый такой случай. Так что судья тут принял верное решение. Думаю, что Промес сам это понимает. Он хотел произвести технически сложный удар, и подбил мяч ногой. Думаю, что этот эпизод никто даже обсуждать не будет.

- Что думаете о моменте с травмой Айртона?

- Ну это очень грубо. Игрока можно было выгонять с поля. Мяч был уже проигран, и он ударил соперника по ногам, при этом нанеся травму.

- Известный в прошлом арбитр Хусаинов заявил, что это не просто красная карточка, а дисквалификация. Вы с ним согласны?

- Полностью. Это было умышленное нарушение правил. Он мог убрать ногу, потому что видел, что не успевает. А он вместо этого нанес Айртону удар в незащищенное место. Такое, конечно, надо наказывать.

- Получается, новый судейский скандал?

- Это была игровая ситуация. Может быть арбитр был не рядом с эпизодом. Я думаю, что здесь не было предвзятости. Не считаю, что судья хотел помочь «Нижнему Новгороду».

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- После того, как «Спартак» забил, он быстро пропустил ответный мяч. Почему?

- Это психология. Спартаковцы забили, и наступило расслабление. Забил игрок невысокого роста, гости просто потеряли его позицию. Каждый футболист в штрафной должен играть с оппонентом, а тут игрок оказался один. Это грубая ошибка защитников и тех, кто оборонялся. Кто его потерял, тот и виновен.

- Вам кто-то понравился по этому матчу из спартаковцев?

- Не могу сказать, что мне кто-то особенно понравился. Все старались и моменты были, чтобы переломить матч и победить. Мне понравился второй тайм и то, что гости проявили характер. Они играли на результат и хотели победить. Они и должны были выиграть, если бы Промес не ошибся в эпизоде с пенальти. А «Нижний Новгород» отстоял приемлемый для него результат.

Елена Григорьевская