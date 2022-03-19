Червиченко назвал Ваноли виновником неудач «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера московской команды Паоло Ваноли после ничьи в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

В интервью Sport24 Червиченко назвал Ваноли виновником того, что «Спартак» не может подобрать свою игру. Он считает, что если бы итальянец был перспективным и мастеровитым специалистом, он был бы востребован в Италии.

«Спартак» остался на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Локомотива».