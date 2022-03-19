Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о ничьей с «Нижним Новгородом» (1:1).

- Опять не обошлось без спорных судейских решений. Что происходит?

- Против «Спартака» всегда находится ВАР и много чего еще. Мы это постоянно видим. Я так говорю не потому что «Спартак» так сыграл, а потому что ВАР не смотрел момент, когда был фол на Айртоне. Я сразу понял, что там есть нарушение. Желтая карточка уж точно. Насчет красной не знаю, потому что судья всегда по-своему трактуют эпизоды. Но он даже не пошел смотреть этот момент. Меня это удивляет. Хотя против «Спартака» смотрят все. И второй вопрос – пенальти. Я первый раз вижу, что такой удар не засчитали. Но как мне сказали, есть такие правила. Так что здесь спорить бессмысленно.

- В моменте с фолом на Айртоне ВАР обязан был просмотреть эпизод, потому что это могла быть прямая красная карточка. Получается, ошибся не только главный арбитр, который не усмотрел никакого нарушения, но его помощники на ВАР, которые ему не подсказали, что был явный фол.

- Да-да. ВАР смотрит все: и руки, и уши, и пальцы, и то, кто в каком наряде одет. А вот у них не смотрят почему-то. Я понимаю, что все живые люди, и могут ошибаться.

- Считаете, это именно ошибка, а не злой умысел?

- Конечно, ошибка. Но надо признать, что «Спартак» сам виноват, что сыграл вничью, потому что когда ты забиваешь мяч и его тут же разыгрывают с центра поля, идет подача в строну центральных защитников, которые имеют по метр восемьдесят пять рост и им головой забивает человек, с ростом метр семьдесят – это безобразие. Нельзя такое допускать.

- Как вам в целом второй тайм?

- Он был лучше, чем первый. «Спартак» придавил соперника, душил его, но нижегородцы хорошо оборонялись всей командой, выбивали мяч, и заработали себе ничью.

- Кроме пропущенного мяча, есть претензии к защите «Спартака»?

- Пару подходов было. Но от «Нижнего Новгорода» многого ожидать не приходилось. Уже на пятой минуте матча было понятно, что хозяева будут одиннадцатью футболистами обороняться на своей половине поля. Хотя во втором тайме «Спартак» создал достаточно моментов.

- Факт остается фактом, но «Нижний Новгород» отобрал у красно-белых четыре очка в этом чемпионате. Почему?

- Потому что они обороняются в одиннадцать человек. Мы же видели Лигу чемпионов. «Манчестер» давил мадридский «Атлетико». Они стояли, оборонялись всей командой, потом раз, контратака и они забили. Мы видели как «Ювентус» в матче с «Вильярреалом» его и так, и сяк пытался вскрыть, а он стоял, два раза подключился и забил. Ломать всегда же легче, чем строить.

- Как оцените первый гол Мартинса за «Спартак»?

- Я еще после первого матча говорил, что человек должен играть на том месте, на котором играл. После встречи с ЦСКА он же вышел не на своем месте. А сейчас он в

опорной зоне. Все хорошо. Вот в физическом плане еще поднаберет, и нормально будет.

- Кто вам понравился по этому матчу?

- Промес, наверно. Он поэнергичнее выглядел.

- Может, зря он взялся бить пенальти, который хотел исполнить Мозес, заработавший этот одиннадцатиметровый удар?

- Промес всегда бьет пенальти. Мне показалось, зря Бакаева заменили. С его уходом пропала острота. Бакаев может один в один обыграть, отдать, нестандартно сыграть. Пенальти бы забили, и все, счет 2:1 и мы бы говорили, что «Спартак» здорово сыграл. Елена Григорьевская.