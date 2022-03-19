Мостовой об отменённом голе Промеса: «Я вообще не встречал это правило в футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).

Мостовой отметил, что ничего не знал о правиле пробития пенальти, из-за которого был отменён мяч нападающего красно-белых Квинси Промеса. А также поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Работа Ваноли ничем не отличается от работы Витории и прыгающего Тедеско. Люди приезжают на хороший контракт, получают удовольствие и потом отдыхают. Мы сами к этому пришли, когда стали звать иностранцев 15 лет назад. Мне уже смешно становится», — цитирует Мостового Sport24.

Кроме того, специалист заявил, что за первое место ведут борьбу лишь три команды, а «Спартак» может играть в своё удовольствие. Ведь не имеет значения, как распределятся места места с пятого по восьмое.