У Айртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом голени

Стала известна степень повреждения защитника «Спартака» Айртона.

«По моей информации, у Айртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом костей голени. Если все так, то Лукас может выбыть до конца сезона», - сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

Напомним, в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Нижний Новгород» (1:1) главный арбитр Сергей Иванов не увидел нарушения правил, когда защитник «Нижнего» влетел в защитника.

«Спартак» остался на девятом месте, набрав 27 очков. «Нижний Новгород» расположился на 11-м месте (24).