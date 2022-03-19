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У Айртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом голени

19 Марта 2022 • 17:17 Комментировать (1)
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен

Стала известна степень повреждения защитника «Спартака» Айртона.

«По моей информации, у Айртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом костей голени. Если все так, то Лукас может выбыть до конца сезона», - сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

Напомним, в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Нижний Новгород» (1:1) главный арбитр Сергей Иванов не увидел нарушения правил, когда защитник «Нижнего» влетел в защитника.

«Спартак» остался на девятом месте, набрав 27 очков. «Нижний Новгород» расположился на 11-м месте (24).


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Айртон
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