Барриос не собирается уходить из «Зенита»

Агент Филипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент вернётся в Россию после перерыва на матчи сборных.

«Вильмар по-прежнему не собирается расторгать контракт с «Зенитом». Он вернётся в Россию после перерыва», приводит слова Поссо Sport24.

Ранее сообщалось, что Барриос был вызван в сборную Колумбии для участия в отборочных матчах к чемпионату мира в Катаре.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Барриос сделал одну голевую передачу в 18 встречах. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.