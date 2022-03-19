Василий Конов - Спартаку: Выходите из РПЛ, в чём проблема

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отреагировал на заявление Заремы Салиховой, которая в очередной раз высказалась о снятии «Спартака» с чемпионата.

Ранее Зарема заявила, что игроки московской команды – не мальчики для массовки. В ответ на это Конов написал в своем телеграм-канале: «Так выходите из РПЛ, в чем проблема? Вы ж уже как-то собирались. Чего ходить вокруг да около».

В прошлом сезоне владелец «Спартака» Леонид Федун угрожал руководству РПЛ о выходе из лиги из-за предвзятого судейства.

«Спартак» в матче 22-го тура РПЛ не смог победить «Нижний Новгород» (1:1) и повторил свой худший результат по количеству очков после 22 матчей в чемпионате.

Красно-белые с 27 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда Паоло Ваноли сразится на выезде с «Локомотивом.