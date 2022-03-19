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Габулов об отъезде легионеров: «Деваться некуда — будем биться»

19 Марта 2022 • 16:39 Комментировать
Урал
0:1
Химки
окончен

После победы над «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ (1:0), генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о состоянии команды в связи с уходом ряда иностранных футболистов.

«Однозначно можно сказать, что из-за отъезда футболистов, ситуация складывается непросто. При выборе состава у тренерского штаба дефицит игроков, но деваться некуда — будем биться, чтобы набирать очки», — приводит слова Габулова ТАСС.

Также гендиректор завил, что уход защитника Бруну Вианы стал для него неожиданностью. Ведь ещё накануне вечером никаких предпосылок к отъезду легионера не было, но уже на следующее утро футболист прислал письмо, в котором уведомил клуб о своём желании расторгнуть контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов
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