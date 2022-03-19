Габулов об отъезде легионеров: «Деваться некуда — будем биться»

После победы над «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ (1:0), генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о состоянии команды в связи с уходом ряда иностранных футболистов.

«Однозначно можно сказать, что из-за отъезда футболистов, ситуация складывается непросто. При выборе состава у тренерского штаба дефицит игроков, но деваться некуда — будем биться, чтобы набирать очки», — приводит слова Габулова ТАСС.

Также гендиректор завил, что уход защитника Бруну Вианы стал для него неожиданностью. Ведь ещё накануне вечером никаких предпосылок к отъезду легионера не было, но уже на следующее утро футболист прислал письмо, в котором уведомил клуб о своём желании расторгнуть контракт.