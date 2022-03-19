Салихова – о расширении РПЛ: «Пусть играет «Зенит» со своими фармами»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала идею о расширении РПЛ до 18 команд.

«Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами», — цитирует Зарему «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в матче 22-го тура РПЛ не смог победить «Нижний Новгород» (1:1) и повторил свой худший результат по количеству очков после 22 матчей в чемпионате.

Красно-белые с 27 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда Паоло Ваноли сразится на выезде с «Локомотивом.