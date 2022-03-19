Кержаков переиграл Ваноли: из-за кого «Спартак» не смог победить в Нижнем Новгороде

Оценки футболистам Паоло Ваноли

Разговоры о судействе и комичном пенальти Куинси Промеса оставим за скобками. В сухом остатке случилась ничья в Нижнем Новгороде, а в тренерской дуэли победу можно смел присуждать Кержакову. Александр с худшим подбором футболистов сумел настроить игру по нужному сценарию, полностью заслужив ничейный результат со «Спартаком».

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 12:11, в створ – 3:4, угловые – 4:6. Статистика тоже голосует за равный, так из-за кого же «Спартак» потерял очки в Нижнем Новгороде? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Не было у Саши большого количества сейвов – всего два, но один из них с приставкой супер. Селихов отразил удар Какоева с трёх метров, не позволив «Нижнему Нвогороду» счёт открыть.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Работу у красно-белой обороны было не так много, но за два момента «НН» забил однажды. У Джикии слабо с выигранными единоборствами было сегодня – всего одно из четырех осталось за капитаном «Спартака».

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,0. Француз с Сулеймановым и Эннином справлялся получше. Легко оттеснял их от мяча (6 раз из 8), смело играл на вынос (4 раза), если чувствовал опасность. Но с длинными передачами была беда в этот раз, только 2 из 9 достигли адресата.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,0. Заменил Литвинов Кофрие в тройке защитников, забрав себе и функцию по созданию ошибок. Откровенно упустил Юлдошева в голевом эпизоде, проиграл верховую борьбу. Частенько попадался и на дриблинг – трижды был обыгран.

АЙРТОН – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Чуть больше часа игрового времени получил Роман, пытаясь работать по всему периметру поля. Но в итоге Зобнин слишком распылялся, не успевая к важным эпизодам. Видимо, поэтому Ваноли его и заменил.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,0. А может Мартинса поставить в центр нападения? Ошибки в центре поля и передачи дрожащими ногами никуда не делись, зато на острие Кристофер сыграл как заправский форвард, оформив единственный гол «Спартака».

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Ваноли решился на эксперимент, доверив Хлусевичу правый фланг, но прогадал со временем. В соперниках у Даниила был моторный Юлдошев, проведший великолепный матч и против ЦСКА, и против «Спартака». Хлусевич не добежал за Юлдошевым в голевом эпизоде, а сам ничего не создал на фланге.

КУИНСИ ПРОМЕС – 5,0. Что такое не везёт, и как с этим бороться? Куинси по традиции был активен, вёл и разгонял атаки «Спартака», но положительной оценки получить не может. Загубил пенальти, неоправданно шёл в дриблинг (4 из 4 – неудачно), плохо цеплял мяч, проигрывая Каккоеву.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 6,5. Зелимхан меньше мелькал с мячом, но пользы было побольше. Создал момент Николсону после сольного прохода, ещё один – Айртону после подачи со стандарта. И про себя не забывал, однажды опасно пробив после индивидуальных действий.

ШАМАР НИКОЛСОН – 7,0. Голевая передача на счету Шамара Николсона, что в таком матче можно назвать хорошим достижением. Мощный форвард часто оказывался в окружении двух защитников, но мяч цеплял, боролся, старался. Правда, выиграл только половину единоборств – 4 из 8.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,0. Отлично вошёл в игру, взбодрив левый фланг и заработав пенальти, но Промес шансом не воспользовался.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.