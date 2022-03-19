Арбитр Федотов: «Гол «Спартака» был отменён верно»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол Квинси Промеса с пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак».

Федотов считает, что главный арбитр встречи Сергей Иванов, поступил верно, не засчитав этот мяч.

«Было двойное касание. Это то же самое, если бы Промес пробил в штангу, а потом добил бы в ворота», — цитирует слова Федотова «Чемпионат».

Это судейское решение не позволило «Спартаку» одержать победу. Встреча так и завершилась ничейным результатом (1:1).

После 22 туров красно-белые располагаются на 9-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков. «Нижний Новгород» отстаёт от москвичей на 3 балла и занимает 11-е место.