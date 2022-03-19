Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему не был засчитан гол Промеса с пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»

19 Марта 2022 • 16:04 Комментировать
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен
На 78-й минуте в матче между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» случился интересный момент. Куинси Промес с пенальти отправил мяч в ворота соперника, но судья Сергей Иванов, посмотрев видеоповтор, отменил взятие ворот.

Причиной такого решение стало то, что в момент удара Промес коснулся мяча опорной ногой. Таким образом, голландец совершил два касания в момент пробития пенальти, что запрещено правилами.

Интересно, что судейская бригада всё же допустила ошибку в этом эпизоде. Дело в том, что видеоассистенты Иван Сиденков и Игорь Демешко, согласно протоколу ВАР, не должны были звать Иванова к монитору. Так как решение фактическое и не требует оценки со стороны арбитра, помощники должны были самостоятельно принять решение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород Сергей Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:1 Химки 2.22 3.25 3.55
окончен Нижний Новгород 1:1 Спартак Москва 5.40 3.75 1.70
19.03  16:30 Ахмат ... Локомотив Москва 2.24 3.55 3.25
19.03  19:30 Зенит ... Арсенал Тула 1.20 7.60 13.00
20.03  14:00 ЦСКА Москва ... Рубин 1.71 3.65 5.40
20.03  14:00 Уфа ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
20.03  16:30 Сочи ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
16:04 · Россия. Премьер-лига
Почему не был засчитан гол Промеса с пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» — «Локомотив» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:47 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Федотов: «Иванов ошибся, не удалив Гоцука» 1
15:46 · Россия. Премьер-лига
Арбитр отменил гол Промеса с пенальти
15:28 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Иванов про травму Айртона: «Игрок очевидно сыграл в мяч и просто приземлился на ногу» 1
15:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов рассказал, как изменится трансферный рынок в РПЛ после санкций
15:15 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Нижнего Новгорода» перешёл в «Хеккен»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Айртон покинул поле на носилках 2
15:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» победил «КАМАЗ» на своем поле
14:55 · Россия. Премьер-лига
Три футболиста «Химок» приостановили контракты с клубом
14:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин призвал руководство РФС расширить РПЛ до 18 команд
14:41 · Россия. Премьер-лига
Корниленко об Игнатьеве: «Его цель – снова заявить о себе»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Данил Глебов: «Такое чувство, что Карпин никуда не уходил»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» — «Спартак» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1 6
12:50 · Россия. Премьер-лига
Корниленко прокомментировал возможное объединение РПЛ с чемпионатом Белоруссии
Все новости
Рекомендуем