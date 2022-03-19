Почему не был засчитан гол Промеса с пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»

Причиной такого решение стало то, что в момент удара Промес коснулся мяча опорной ногой. Таким образом, голландец совершил два касания в момент пробития пенальти, что запрещено правилами.
Интересно, что судейская бригада всё же допустила ошибку в этом эпизоде. Дело в том, что видеоассистенты Иван Сиденков и Игорь Демешко, согласно протоколу ВАР, не должны были звать Иванова к монитору. Так как решение фактическое и не требует оценки со стороны арбитра, помощники должны были самостоятельно принять решение.