Почему не был засчитан гол Промеса с пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»

На 78-й минуте в матче между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» случился интересный момент. Куинси Промес с пенальти отправил мяч в ворота соперника, но судья Сергей Иванов, посмотрев видеоповтор, отменил взятие ворот.

Причиной такого решение стало то, что в момент удара Промес коснулся мяча опорной ногой. Таким образом, голландец совершил два касания в момент пробития пенальти, что запрещено правилами.

Интересно, что судейская бригада всё же допустила ошибку в этом эпизоде. Дело в том, что видеоассистенты Иван Сиденков и Игорь Демешко, согласно протоколу ВАР, не должны были звать Иванова к монитору. Так как решение фактическое и не требует оценки со стороны арбитра, помощники должны были самостоятельно принять решение.