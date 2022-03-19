Судейские скандалы продолжаются: «Спартак» не смог победить в Нижнем Новгороде

«Спартак» давил в матче против «Нижнего Новгорода», но стоило москвичам открыть счёт, как тут же хозяева счёт сравняли. При этом матч не обошёлся без очередного судейского скандала, так что стоит ждать новых громких высказываний от руководства «красно-белых».

В субботу начался 22-й тур премьер-лиги. В Нижний Новгород к одноимённому клубу в гости приехал «Спартак». В первом круге в Москве неожиданно выиграли гости, так что подопечные Паоло Ваноли наверняка хотели взять реванш. Да и ситуация в таблице вынуждала гостей играть на победу, ведь они всего лишь на 3 очка опережали дружину Александра Кержакова.

Матч начался в довольно неспешном темпе. «Спартак» забрал себе мяч, но атакам гостям не хватало конкретики. За первую половину стартового тайма можно было лишь отметить удар Бакаева издали в створ, но Нигматуллин без проблем мяч забрал. «Горожане» искали шансы для контратак, но в этом тоже не было опасности. Минуте на 24-й Эннин слева из пределов штрафной бил в ближний угол, но в створ не попал. Вскоре после этого Юлдошев прошёл слева и навесил в центр штрафной, откуда Стоцкий головой пробил выше цели.

По истечении часа «Спартак» мог забивать. Сначала «красно-белые» провели быструю атаку – Промес слева сделал передачу на линию штрафной на Николсона, тот покатил вперёд правее на Бакаева, который продвинувшись вперёд пытался вернуть обратно в центр на ямайского форварда, но Масоэро в подкате спас команду. После розыгрыша углового всё тот же Бакаев слева уже сделал передачу в центр штрафной, где один был Жиго, но ногой он пробил намного выше.

Ответ «Нижнего Новгорода» был намного опаснее. «Горожане» заработали угловой, и после подачи спартаковцы забыли Каккоева, который в одиночестве в падении головой с линии вратарской расстреливал ворота, но попал в Селихова. Под занавес первой половины уже после корнера у других ворот Зонин бил головой, но в створ не попал. Правда, он бил из борьбы, так что было не так опасно. На последних секундах первого тайма «Нижний Новгород» мог остаться в меньшинстве, когда Гоцук шипами прямой ногой пошёл в стык против Айртона, но Сергей Иванов не стал смотреть повтор, а дал свисток на перерыв. Откровенно говоря, это выглядело откровенной судейской ошибкой. На второй тайм вместо бразильца, которого унесли на носилках, появился Мозес.

В начале второго тайма «Спартак» провёл ещё одну острую контратаку. «Нижний Новгород» потерял мяч после розыгрыша углового, Промес протащил футбольный снаряд по левому краю и покатил его в штрафную на Мартинса, который прокидывал мимо Нигматуллина, но вратарь в падении успел рукой в последний момент спасти команду. Чуть позже «Спартак» создал ещё более опасный момент. Бакаев слева в штрафной получил мяч и забросил в центр на Николсона, который опередил голкипера соперника, но не смог переправить футбольный снаряд в цель. Затем Промес слева прорывался, но чуть затянул с прострелом на Хлусевича и попал в Нигматуллина.

В середине второй половины Промес слева с линии штрафной бил в дальний угол, но Нигматуллин в падении выручил свою команду. За восемнадцать минут до конца матча давление «Спартака» привело к голу. «Красно-белые» неудачно разыграли штрафной, но после атаки вторым темпом Николсон получил мяч слева в штрафной, прошёл к лицевой и прострелил, а на ближней штанге Мартинс сыграл на опережение и забил свой первый гол в составе москвичей.

Однако тут же «Нижний Новгород» результат сравнял. Горунов слева навесил, после борьбы Эннин и Литвинова мяч улетел на дальний угол вратарской, откуда Юлдошев прицельно головой пробил точно в дальний угол.

Прошла ещё минута, и уже Мозес ворвался слева в штрафную «Нижнего Новгорода», и Стоцкий сзади ударил соперника по ногам. Иванов даже без ВАРа назначил этот очевидный пенальти. Промес при ударе с точки попал в свою ногу. Мяч залетел в ворота, но вот теперь включились видеоассистенты. В итоге взятие ворот было отменено, и Иванов назначил свободный удар.

«Спартак» продолжал атаковать. Литвинов слева навесил, Игнатов сбросил мяч в центр, и Николсон бил в упор, но Нигматуллин вновь спас. Затем Промес слева простреливал, попал в Гоцука, от которого футбольный снаряд катился в ворота, но Масоэро на ленточке подстраховал партнера. В конце встречи «Спартак» перешёл на игру в четырёх защитников, когда Соболев заменил Литвинова. Тем не менее, на результат это никак не повлияло.

После этого тура нас ждёт перерыв на матчи сборных команд. Следующие матчи в премьер-лиге состоятся уже в апреле. «Спартак» ждёт дерби против «Локомотива», а «Нижний Новгород» отправится в гости к «Ростову».

Роман Андреев