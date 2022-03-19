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Арбитр Федотов: «Иванов ошибся, не удалив Гоцука»

19 Марта 2022 • 15:47 Комментировать (1)
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 22-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак», произошедший в концовке первого тайма.

Напомним, защитник хозяев Кирилл Гоцук наступил на ногу Айртону, после чего бразилец покинул поле на носилках.  

Федотов считает, что главный арбитр встречи Сергей Иванов ошибся, не удалив игрока нижегородцев.

«Здесь минимум жёлтая карточка. Но я считаю, что игрок «Нижнего Новгорода» заслуживает и красную», — завил Федотов в своём телеграм-канале.

Встреча проходит в эти минуты. К концу второго тайма счёт равный (1:1).  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород Игорь Федотов
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