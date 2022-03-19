Полузащитник «Нижнего Новгорода» перешёл в «Хеккен»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ларс Олден Ларсен продолжит карьеру в команде «Хеккен», сообщает пресс-служба шведского клуба.

Ранее сообщалось, что ФИФА предоставила возможность всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами. Сделать они это могут до 30 июня текущего года.

26-летний норвежец пополнил состав нижегородцев в феврале нынешнего года. В РПЛ футболист успел провести 3 матча, в которых результативными действиями не отметился.

В текущем розыгрыше чемпионата Швеции после 30 туров «Хеккен» занимает 12-е место, имея в своём активе 36 набранных очков.