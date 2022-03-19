Айртон покинул поле на носилках

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ, в котором «Нижний Новгород» принимает «Спартак».

Концовка встречи ознаменовалась серьёзной травмой защитника «Спартака» Айртона.

На последней минуте первого тайма Кирилл Гоцук прямой ногой наступил на голеностоп бразильцу. После инцидента на поле появились врачи «Спартака» и унесли футболиста на носилках. Его заменил Виктор Мозес.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов решил не наказывать игрока «Нижнего Новгорода» и дал свисток на перерыв.

Начался первый тайм, счет 0:0.