Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Айртон покинул поле на носилках

19 Марта 2022 • 15:09 Комментировать (2)
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ, в котором «Нижний Новгород» принимает «Спартак».

Концовка встречи ознаменовалась серьёзной травмой защитника «Спартака» Айртона.

На последней минуте первого тайма Кирилл Гоцук прямой ногой наступил на голеностоп бразильцу. После инцидента на поле появились врачи «Спартака» и унесли футболиста на носилках. Его заменил Виктор Мозес.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов решил не наказывать игрока «Нижнего Новгорода» и дал свисток на перерыв.

Начался первый тайм, счет 0:0.


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород РПЛ Айртон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:1 Химки 2.22 3.25 3.55
окончен Нижний Новгород 1:1 Спартак Москва 5.40 3.75 1.70
19.03  16:30 Ахмат ... Локомотив Москва 2.24 3.55 3.25
19.03  19:30 Зенит ... Арсенал Тула 1.20 7.60 13.00
20.03  14:00 ЦСКА Москва ... Рубин 1.71 3.65 5.40
20.03  14:00 Уфа ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
20.03  16:30 Сочи ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
16:04 · Россия. Премьер-лига
Почему не был засчитан гол Промеса с пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» — «Локомотив» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:47 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Федотов: «Иванов ошибся, не удалив Гоцука» 1
15:46 · Россия. Премьер-лига
Арбитр отменил гол Промеса с пенальти
15:28 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Иванов про травму Айртона: «Игрок очевидно сыграл в мяч и просто приземлился на ногу» 1
15:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов рассказал, как изменится трансферный рынок в РПЛ после санкций
15:15 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Нижнего Новгорода» перешёл в «Хеккен»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Айртон покинул поле на носилках 2
15:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» победил «КАМАЗ» на своем поле
14:55 · Россия. Премьер-лига
Три футболиста «Химок» приостановили контракты с клубом
14:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин призвал руководство РФС расширить РПЛ до 18 команд
14:41 · Россия. Премьер-лига
Корниленко об Игнатьеве: «Его цель – снова заявить о себе»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Данил Глебов: «Такое чувство, что Карпин никуда не уходил»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» — «Спартак» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1 5
12:50 · Россия. Премьер-лига
Корниленко прокомментировал возможное объединение РПЛ с чемпионатом Белоруссии
Все новости
Рекомендуем