Три футболиста «Химок» приостановили контракты с клубом

Подмосковные «Химки» сообщили о том, что три футболиста воспользовались правом ФИФА и приостановили свои контракты с клубом.

Среди футболистов оказались защитники Филип Дагерстоль, Бруно Виана и форвард Дидье Ламкель Зе.

Уже известно, что до конца текущего сезона Дагерстоль будет выступать в норвежском «Норчёпинге». Ламкель Зе, вероятнее продолжит выступление за французский «Мец», в котором он тренируется со среды.

«Химки» в 22-м туре одержали выездную победу над «Уралом» (1:0) и поднялись на 15-е место в турнирной таблице РПЛ.