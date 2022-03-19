Карпин призвал руководство РФС расширить РПЛ до 18 команд

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что увеличение количества команд в РПЛ пойдет на пользу лиге.

«18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен? Все готово для расширения. Ничего страшного не произойдет», – сказал Карпин «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне РПЛ участвуют 16 команд. В последнее время российские СМИ активно пишут про возможное увеличение до 18 команд в лиге.

Ранее мы сообщили, что 9 клубов из ФНЛ подали заявки на получение лицензий для вступлений в РПЛ.