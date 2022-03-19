Корниленко об Игнатьеве: «Его цель – снова заявить о себе»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о нападающем Иване Игнгатове.

В эфире «Матч ТВ» функционер заявил, что в команде давно следили за Игнатовым. Корниленко заявил, что футболист мотивирован играть и забивать, он молод и амбициозен. По словам функционера, Игнатов перешел в «Крылья Советов», чтобы снова заявить о себе.

23-летний нападающий перешел в самарский клуб из «Рубина» на правах аренды до конца текущего сезона.

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчей в РПЛ и забил один гол.