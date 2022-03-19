«Химки» одержали долгожданную победу, минимально одолев в гостях «Урал»

22-й тур чемпионата России поединком в Екатеринбурге открыли местный «Урал» и подмосковные «Химки». Команды из нижней части турнирной таблицы ведут борьбу за выживание, а дела у подмосковного коллектива оказались совсем плохи – команда подходила к отчётной игре на последнем месте турнирной таблицы.

Даже если вылетов из Премьер-лиги в этом сезоне не будет, успехи «Химок» всё равно далеки от хотя бы нормальных. Команда не знала побед в чемпионате с 17 октября прошлого года, когда был повержен «Ахмат». «Урал» выдал отличную серию перед зимней паузой, одолев перед отпуском в гостях «Локомотив», а затем разгромив «Ростов», но после возобновления чемпионата победы также не праздновал. Так как вопрос с возможным сохранением всех команд на следующий сезон пока остаётся открытым, набирать очки было необходимо обоим коллективам, чтобы постараться обезопасить себя от возможных разборок в подвале в концовке чемпионата.

Футболисты «Химок» начали стартовый матч 22-го тура чемпионата страны гораздо активнее. Уже на первых минутах голкипера «Урала» Помазуна проверил на прочность дальним ударом Кухарчук, и вратарь эффектно переправил мяч на угловой. Весьма активен был и форвард Александр Руденко, раз за разом напрягал оборону соперника, но до опасных моментов дело никак не доходило. К середине тайма зряче исполнил штрафной удар Неманья Главчич, но Помазун поймал мяч, не дав ему влететь в девятку.

«Урал» старался прессинговать и при первой возможности убегал в резкие контратаки, одна из которых вполне могла привести к взятию ворот Лантратова. Шатов набрал скорость по центру поля, сместился немного правее и от души зарядил из-за пределов штрафной площади. «Химки» спасла лишь перекладина. Игроки «Урала» заметно оживились, но и подмосковные футболисты продолжали гнуть свою линию, так что футбол до перерыва получился довольно содержательным.

У «Химок» активно работали фланги в лице Мирзова и Главчича, последний так и вовсе успевал не только бить по воротам, но и раздавал неплохие передачи. Отлично действовал и Резиуан. «Урал» отвечал контратаками, однако по-настоящему опасные моменты наподобие перекладины Шатова не возникали, да и ударов по воротам толком не было. В перерыве Игорь Шалимов провёл, по всей видимости, внушительную беседу со своими подопечными, потому как после перерыва игроки «Урала» смогли завладеть инициативой. Биквалфи даже впервые заставил потрудиться Лантратова, и голкипер гостей ногами с ударом Эрика справился.

Вскоре ударом с дальней дистанции отметился Августиняк, но голкипер «Химок» справился и тут. Гости ответили опасным ударом Глушакова, и тут уже сейвом отметился Помазун. Практически тут же «Химки» должны были забивать, но Магомедов красивым обводящим ударом попал в перекладину. И всё же заслужившие победу «Химки» успеха достигли, но при помощи соперника.

Развязка наступила в концовке основного времени. После подачи с правого фланга в штрафную площадь «Урала» Руденко до мяча не дотянулся, зато тот угодил в корпус Кузьмичёву, отлетев из пределов вратарской в створ ворот Помазуна. На последних минутах встречи ничего не произошло, и «Химки» добыли долгожданную победу в российской Премьер-лиге, которая она помогла команде Юрана уйти с последнего места в таблице, опередив «Уфу». Может быть, и временно. «Урал» остался на 13-й позиции.

Андрей СЕРГЕЕВ