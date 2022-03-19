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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» одержали долгожданную победу, минимально одолев в гостях «Урал»

19 Марта 2022 • 13:56 Комментировать
Урал
0:1
Химки
окончен

22-й тур чемпионата России поединком в Екатеринбурге открыли местный «Урал» и подмосковные «Химки». Команды из нижней части турнирной таблицы ведут борьбу за выживание, а дела у подмосковного коллектива оказались совсем плохи – команда подходила к отчётной игре на последнем месте турнирной таблицы.

Протокол игры  
Урал 0:1Химки
  86'Кузьмичев Иван (0:1)
Помазун ИльяМамин АртёмКузьмичев ИванГерасимов Алексей   46'Магомадов Чингиз  69' (Евсеев Алексей (  69') Шатов ОлегАвгустиняк Рафал  88' (Подберёзкин Вячеслав (  88') Гогличидзе ЛеоГаджимурадов Рамазан  56' (Юшин Александр (  56') Егорычев Андрей  56' (Железнов Юрий (  56') Бикфалви Эрик  88' (Агеев Михаил (  88')
Запасные: Ландаков ДмитрийКолесниченко КириллЕмельянов РоманЛюбухин ИванДинга ДоминикШмыков Артём
Лантратов ИльяБоженов КириллТихий ДмитрийВолков ЗахарКухарчук ИльяКамышев Илья   61'  66' (Сабович Бесард (  66') Главчич Наманья  80' (Долгов Александр (  80') Магомедов БуттаГлушаков ДенисМирзов Резиуан   81'  90' (Григалава Гиа (  90') Руденко Александр Александрович  90' (Садыгов Илья (  90')
Запасные: Юран АртёмТусеев ИльяНиколас Лоуренс Анвон
19 марта. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Даже если вылетов из Премьер-лиги в этом сезоне не будет, успехи «Химок» всё равно далеки от хотя бы нормальных. Команда не знала побед в чемпионате с 17 октября прошлого года, когда был повержен «Ахмат». «Урал» выдал отличную серию перед зимней паузой, одолев перед отпуском в гостях «Локомотив», а затем разгромив «Ростов», но после возобновления чемпионата победы также не праздновал. Так как вопрос с возможным сохранением всех команд на следующий сезон пока остаётся открытым, набирать очки было необходимо обоим коллективам, чтобы постараться обезопасить себя от возможных разборок в подвале в концовке чемпионата.

Футболисты «Химок» начали стартовый матч 22-го тура чемпионата страны гораздо активнее. Уже на первых минутах голкипера «Урала» Помазуна проверил на прочность дальним ударом Кухарчук, и вратарь эффектно переправил мяч на угловой. Весьма активен был и форвард Александр Руденко, раз за разом напрягал оборону соперника, но до опасных моментов дело никак не доходило. К середине тайма зряче исполнил штрафной удар Неманья Главчич, но Помазун поймал мяч, не дав ему влететь в девятку.

«Урал» старался прессинговать и при первой возможности убегал в резкие контратаки, одна из которых вполне могла привести к взятию ворот Лантратова. Шатов набрал скорость по центру поля, сместился немного правее и от души зарядил из-за пределов штрафной площади. «Химки» спасла лишь перекладина. Игроки «Урала» заметно оживились, но и подмосковные футболисты продолжали гнуть свою линию, так что футбол до перерыва получился довольно содержательным.

У «Химок» активно работали фланги в лице Мирзова и Главчича, последний так и вовсе успевал не только бить по воротам, но и раздавал неплохие передачи. Отлично действовал и Резиуан. «Урал» отвечал контратаками, однако по-настоящему опасные моменты наподобие перекладины Шатова не возникали, да и ударов по воротам толком не было. В перерыве Игорь Шалимов провёл, по всей видимости, внушительную беседу со своими подопечными, потому как после перерыва игроки «Урала» смогли завладеть инициативой. Биквалфи даже впервые заставил потрудиться Лантратова, и голкипер гостей ногами с ударом Эрика справился.

Вскоре ударом с дальней дистанции отметился Августиняк, но голкипер «Химок» справился и тут. Гости ответили опасным ударом Глушакова, и тут уже сейвом отметился Помазун. Практически тут же «Химки» должны были забивать, но Магомедов красивым обводящим ударом попал в перекладину. И всё же заслужившие победу «Химки» успеха достигли, но при помощи соперника.

Развязка наступила в концовке основного времени. После подачи с правого фланга в штрафную площадь «Урала» Руденко до мяча не дотянулся, зато тот угодил в корпус Кузьмичёву, отлетев из пределов вратарской в створ ворот Помазуна. На последних минутах встречи ничего не произошло, и «Химки» добыли долгожданную победу в российской Премьер-лиге, которая она помогла команде Юрана уйти с последнего места в таблице, опередив «Уфу». Может быть, и временно. «Урал» остался на 13-й позиции.

Андрей СЕРГЕЕВ

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окончен Урал 0:1 Химки 2.22 3.25 3.55
окончен Нижний Новгород 1:1 Спартак Москва 5.40 3.75 1.70
19.03  16:30 Ахмат ... Локомотив Москва 2.24 3.55 3.25
19.03  19:30 Зенит ... Арсенал Тула 1.20 7.60 13.00
20.03  14:00 ЦСКА Москва ... Рубин 1.71 3.65 5.40
20.03  14:00 Уфа ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
20.03  16:30 Сочи ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
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