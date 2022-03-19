Виана покинул «Химки» вслед за Дагерстолем и Ламкелем Зе

Бразильский защитник «Химок» Бруну Виана, выступавший в РПЛ на правах аренды, покинул команду, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

27-летний футболист вернулся в «Брагу», которой он и принадлежит.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действия своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке. Ранее этой возможностью воспользовались Филип Дагерстоль и Ламкель Зе.

Виана пополнил состав «Химок» в феврале нынешнего года. В РПЛ футболист успел провести всего два матча, не отметившись результативными действиями.