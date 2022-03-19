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Булыкин о финансовых трудностях «Краснодара»: «Ничего страшного, футболисты могут потерпеть»

19 Марта 2022 • 11:15 Комментировать
Урал
0:0
Химки
перерыв

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ситуации в «Краснодаре». Напомним, ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей владельца клуба Сергея Галицкого, игрокам пришлось пойти на понижение зарплаты в 2-3 раза. Также команду покинули все иностранные футболисты.

«Мы точно не знаем в каком финансовом положении находится «Краснодар». Но считаю, что игроки могут потерпеть пару месяцев. Думаю, накопления есть, все хотят играть. Я не вижу никакой проблемы в финансовых трудностях клуба», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Футболист полагает, что главная проблема для команды сейчас заключается в уходе легионеров. Ведь футболистам сейчас приходится заново выстраивать игровые связи. Кроме того, Булыкин уверен, что Глалицкий не бросит клуб и «Краснодар» сможет доиграть сезон.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин Сергей Галицкий
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