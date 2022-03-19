Дуглас Сантос рассказал о своих целях на ближайшие 100 матчей

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своих целях. Его слова передает пресс-служба клуба.

Сантос заявил, что он хочет добывать трофеи, забивать голы, но при этом и оставлять «сухими» ворота питерской команды.

«Продолжу полностью выкладываться на поле, чтобы вместе с «Зенитом» за следующие 100 матчей взять еще пять титулов. Или даже больше!» - сказал защитник в разговоре с клубными журналистами.

Напомним, что Дуглас Сантос перешел в питерский «Зенит» из немецкого «Гамбурга» в 2019 году. На данный момент27-летний бразильский футболист выходил на поле в цветах российской команды 100 раз.