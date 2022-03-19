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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Четыре банка претендуют на звание главного спонсора РПЛ

19 Марта 2022 • 10:25 Комментировать

Четыре российских банка рассматривают возможность заключения контракта с российской Премьер-лигой. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на собственные источники.

На данный момент конкретное предложение руководству лиги передал Совкомбанк. Сообщается, что финансовая организация готова заплатить 1,2 млрд рублей за год контракта.

Также возможность заключения сотрудничества с лигой рассматривают представители Сбербанка и ВТБ, но пока эти банки не подготовили конкретного предложения.

Получить комментарии от кредитных организаций журналистам не удалось.

На данный момент титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф» у которого будет право первого предложения.


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