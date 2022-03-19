Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и «Арсеналом».

«Все думали, что «Зенит» в матче с «Крыльями» будет явным фаворитом, но у них не было большого преимущества. «Крылья» показали себя. Тут тоже нет никаких гарантий, что тульский «Арсенал» будет хуже «Зенита» выглядеть физически, например. Для «Зенита» будет плюс, что погодные условия не будут сильно влиять на игру, поскольку на стадионе есть закрытая крыша. В Самаре было немного по-другому. «Зениту» нужна только победа, а «Арсенал» вполне способен поймать питерцев на контратаке, как это и делали «Крылья».

Конечно, после ничьей с «Крыльями» игроки «Зенита» вынуждены напрячься. «Динамо» уже близко. Питерцам теперь будет важно забить не только один гол, а хотя бы мяча два, чтобы чувствовать себя увереннее. А если «Зенит» начнёт не забивать, то на футболистов будет идти давление психологическое. Они обязаны побеждать. От реализации будет зависеть очень много, посмотрим. Команды ниже уровнем пытаются выиграть не классом, а физической подготовкой, борьбой. А то, что любая команда может обыграть даже чемпиона, это точно. Это футбол», - сказал Деменко.