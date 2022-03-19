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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Максим Деменко назвал главную задачу Ваноли в «Спартаке» эксклюзив

19 Марта 2022 • 08:01 Комментировать
Нижний Новгород
...
Спартак Москва
5.10 3.70 1.72
Через 3 ч. 34 мин.
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Нижним Новгородом» и «красно-белыми».

«Спартаку отступать уже некуда, если они хотят ещё подняться. Мы прекрасно понимаем, что в этом году скорее всего ничего не будет уже, ещё неизвестно, как обстоят дела с еврокубками на следующий год. Поэтому сейчас у Ваноли главная задача выстроить команду, чтобы не было перепадов, которые мы видим. То они играют хорошо, как с «Динамо», то не очень удачно, как с «Краснодаром». Матч с «Нижним Новгородом» будет непростым, они будут биться за очки. Тоже ещё неясно, как будут дела с сохранением прописки в РПЛ. Но «Спартаку» сейчас волноваться не о чем, нужно просто выстраивать игру. Ещё не понятно, что будет с командой по завершению сезона, кто уйдёт, кто останется, какие будут планы. Важно доиграть чемпионат и показывать хорошую игру, чтобы выстроилось что-то на следующий год.

Не думаю, что после поражения от «Краснодара» «Спартак» может опять сесть в психологическую яму. Игра у команды есть. Нет реализации, а моменты они создают. Футболисты тоже бьются, нельзя сказать, что они просто отбывают номер и доигрывают чемпионат. Конкуренция в составе есть. Давления сейчас на команду сильного быть не должно, нужно выстраивать игру и показывать результат. Если у команды проблемы именно с реализацией, а моменты они создают, то это уже не тренерская ошибка. Это уже больше везение и мастерство футболистов. Вот с «Динамо» была абсолютно равная игра, но игроки «Спартака» реализовали свои моменты, а «динамовцы» - нет. Все бьются. А против «Спартака» всегда все играют, потому что это команда с именем. Некоторые команды с остальными играют не так, как бьются со «Спартаком» и «Зенитом», - сказал Деменко.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Паоло Ваноли
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19.03  12:00 Урал ... Химки 2.22 3.25 3.55
19.03  14:00 Нижний Новгород ... Спартак Москва 5.40 3.75 1.70
19.03  16:30 Ахмат ... Локомотив Москва 2.24 3.55 3.25
19.03  19:30 Зенит ... Арсенал Тула 1.20 7.60 13.00
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