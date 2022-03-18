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Гаврилов прокомментировал красноречие Промеса, занявшегося дипломатией среди легионеров «Спартак»

18 Марта 2022 • 22:47 Комментировать
Нижний Новгород
...
Спартак Москва
5.10 3.70 1.72
Через 13 ч. 50 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением о поступке Куинси Промеса, который приложил усилия и уговорил легионеров «Спартака» довериться клубу и не покидать его. Гаврилов скептически оценивается к такой постановке вопроса, считая, что у легионеров и без уговоров Промеса нет особых причин стремиться покинуть клуб, который не нарушает условий контракта. Решение остаться Гаврилов считает проявлением разума, а не результатом трудов Промеса.

- Что значит уговорил? Сами они не могут решить свои проблемы? Их никто не выгоняет, никто не трогает, смысл тогда уезжать. Если их что-то не устраивает, пускай едут, это их право. А если все устраивает, то пусть играют. Каждый сам решает, где ему лучше, - заявил Гаврилов, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Куинси Промес
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