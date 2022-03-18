Гаврилов прокомментировал красноречие Промеса, занявшегося дипломатией среди легионеров «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением о поступке Куинси Промеса, который приложил усилия и уговорил легионеров «Спартака» довериться клубу и не покидать его. Гаврилов скептически оценивается к такой постановке вопроса, считая, что у легионеров и без уговоров Промеса нет особых причин стремиться покинуть клуб, который не нарушает условий контракта. Решение остаться Гаврилов считает проявлением разума, а не результатом трудов Промеса.

- Что значит уговорил? Сами они не могут решить свои проблемы? Их никто не выгоняет, никто не трогает, смысл тогда уезжать. Если их что-то не устраивает, пускай едут, это их право. А если все устраивает, то пусть играют. Каждый сам решает, где ему лучше, - заявил Гаврилов, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».