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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов в двух словах описал поступок Промеса уговорить легионеров «Спартака» остаться в клубе

18 Марта 2022 • 21:55 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов отреагировал на поведение Квинси Промеса, который ранее уговорил легионеров остаться в команде.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Самедов заявил, что считает прекрасным поступком желание Промеса сохранить легионеров в команде. Бывший футболист добавил, что это заслуживает уважения.

Ранее мы сообщили, что технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, что Промес стал инициатором разговора с иностранными футболистами команды, чтобы уговорить их остаться в клубе.


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Спартак Москва Александр Самедов РПЛ Джери Промес
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