Самедов в двух словах описал поступок Промеса уговорить легионеров «Спартака» остаться в клубе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов отреагировал на поведение Квинси Промеса, который ранее уговорил легионеров остаться в команде.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Самедов заявил, что считает прекрасным поступком желание Промеса сохранить легионеров в команде. Бывший футболист добавил, что это заслуживает уважения.

Ранее мы сообщили, что технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, что Промес стал инициатором разговора с иностранными футболистами команды, чтобы уговорить их остаться в клубе.