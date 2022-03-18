Промес призвал легионеров «Спартака» остаться в клубе

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал инициатором того, чтобы иностранные футболисты команды остались в клубе, об этом рассказал технический координатор красно-белых Артем Ребров.

В интервью Sport.ru функционер заявил, что Промес сыграл ключевую роль в том, чтобы сохранить состав «Спартака» в целостности. По словам Реброва, полузащитник организовал сбор легионеров команды и призвал их остаться в команде.

Промес защищает цвета «Спартака» с 2021 года, куда он перешел после трехлетнего перерыва. 30-летний голландец в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России и забил 6 мячей.

«Спартак» после 21 тура набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.