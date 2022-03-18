В «Локомотиве» считают удачной сделку по продаже Пабло

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о продаже защитника Пабло.

По словам функционера, в клубе удалось избежать серьезных проблем с составом. Из легионеров команду покинул только защитник Пабло. При этом, продав футболиста дороже, чем купили.

30-летний Пабло стал игроком «Локо» зимой 2021 года. За это время он сыграл за команду 31 матч и забил 2 гола.

В текущем сезоне «Локомотив» после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре железнодорожники проведут гостевой матч против «Ахмата».