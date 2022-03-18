Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» считают удачной сделку по продаже Пабло

18 Марта 2022 • 18:49 Комментировать

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о продаже защитника Пабло.

По словам функционера, в клубе удалось избежать серьезных проблем с составом. Из легионеров команду покинул только защитник Пабло. При этом, продав футболиста дороже, чем купили.

30-летний Пабло стал игроком «Локо» зимой 2021 года. За это время он сыграл за команду 31 матч и забил 2 гола.

В текущем сезоне «Локомотив» после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре железнодорожники проведут гостевой матч против «Ахмата».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко РПЛ Пабло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.03  12:00 Урал ... Химки 2.22 3.25 3.55
19.03  14:00 Нижний Новгород ... Спартак Москва 5.40 3.75 1.70
19.03  16:30 Ахмат ... Локомотив Москва 2.24 3.55 3.25
19.03  19:30 Зенит ... Арсенал Тула 1.20 7.60 13.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
18:49 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» считают удачной сделку по продаже Пабло
18:31 · Россия. Премьер-лига
Савин – о потере спонсоров «Красавы»: «Команда доигрывает сезон на мои личные средства»
17:47 · Россия. ФНЛ
Спонсоры «Красавы» Puma, Visa и YouTube прекратили сотрудничество с клубом
17:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал, кто будет чемпионом России после гегемонии «Зенита»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Василий Березуцкий рассказал каково работать с братом в тренерском штабе ЦСКА 1
15:53 · Россия. Премьер-лига
Смородская – о решении CAS: «Здесь уже ничем не помочь» 2
15:46 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что решение CAS поможет России решить свои проблемы
14:47 · Россия. Премьер-лига
Чемпион России в составе «Спартака»: ушел из жизни на 46-м году жизни
14:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела рассказал, когда футболист вернется в Россию
14:22 · Россия. Премьер-лига
Апелляция РФС отклонена, российские клубы и сборная пока не могут играть в международных матчах
13:28 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отказались комментировать ограничение сотрудничества с «Матч ТВ»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-генсек РФС Воробьёв: Процесс сокращения зарплат в российских клубах неизбежен
12:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона: Шамар сейчас полностью сосредоточен на «Спартаке»
11:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ» 4
11:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал главное открытие этого сезона в РПЛ
Все новости
Рекомендуем