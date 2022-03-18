Савин – о потере спонсоров «Красавы»: «Команда доигрывает сезон на мои личные средства»

Владелец футбольного клуба «Красава», выступающий в ФНЛ-2, Евгений Савин эмоционально прокомментировал «РБ Спорту» отказ спонсоров от сотрудничества.

Савин заявил, что клуб покинули почти все спонсоры, за счет которых существовал клуб. По словам владельца команды, он продал некоторое имущество, для продолжения существования «Красавы».

В конце своей речи Савин сообщил, что текущий сезон команда доигрывает на личные средства владельца.

Из-за проблем с финансированием владелец команды Савин встретился с футболистами и предложил два варианта: доиграть сезон без премиальных или клуб закроется. Игроки выбрали первый вариант.

Футбольный клуб «Красава», который основан в 2021 году занимает 5-е место во втором дивизионе ФНЛ-2. После первой части сезона команда смогла пробиться в финальную «пульку», где будет сражаться за право выхода в ФНЛ.