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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская – о решении CAS: «Здесь уже ничем не помочь»

18 Марта 2022 • 15:53 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о решении CAS оставить в силе запрет ФИФА отстранить сборную России от международных соревнований.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Смородская заявила, что не стоит удивляться этому решению. Бывший президент «Локомотива» считает, что в данной ситуации уже ничем не помочь. Подытожив, она призналась, что изоляция никогда не способствовала прогрессу.

Ранее РФС обратился в Спортивный арбитражный суд с апелляцией решения ФИФА отстранить сборную России от международных матчей. Сегодня, 18 марта CAS не удовлетворил заявление от российской стороны.

 В марте ФИФА и УЕФА выступили с совместным заявлением, в котором объявили об отстранении российских команд и сборной от международных турниров.

Таким образом, «Спартак» упустил возможность сыграть с «РБ Лейпцигом» за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Сборная России не сыграет с Польшей в стыковом турнире за право выйти на чемпионат мира в Катар.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.


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Сборная России Ольга Смородская РПЛ
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