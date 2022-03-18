Тихонов считает, что решение CAS поможет России решить свои проблемы

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мыслями после того, как CAS (Спортивный арбитражный суд) отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную от международных соревнований.

В интервью Sport24 Тихонов сказал, что не надеялся на иное решение CAS. По словам советского спортcмена, CAS и ей подобные организации является подневольными.

Тихонов считает, что проблемы, с которыми столкнулась Россия будет решены, и страна сконцентрируется на подготовке спортсменов и организации внутренних различных соревнований.

В марте ФИФА и УЕФА выступили с совместным заявлением, в котором объявили об отстранении российских команд и сборной от международных турниров.

Таким образом, «Спартак» упустил возможность сыграть с «РБ Лейпцигом» за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Сборная России не сыграет с Польшей в стыковом турнире за право выйти на чемпионат мира в Катар.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.