Апелляция РФС отклонена, российские клубы и сборная пока не могут играть в международных матчах

Сборная России и российские футбольные клубы пока не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС, об этом сообщает журналист Assoсiated Press Грэм Данбэр

Ранее российские клубы и сборная были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине..

В конце марта сборная России должна была сыграть матч плей-офф против сборной Польши за выход в финальную часть Чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Союз ветеранов попросил ФИФА и УЕФА отменить решение об отстранении российских команд.