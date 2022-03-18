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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Апелляция РФС отклонена, российские клубы и сборная пока не могут играть в международных матчах

18 Марта 2022 • 14:22 Комментировать

Сборная России и российские футбольные клубы пока не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС, об этом сообщает журналист Assoсiated Press Грэм Данбэр

Ранее российские клубы и сборная были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине..

В конце марта сборная России должна была сыграть матч плей-офф против сборной Польши за выход в финальную часть Чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Союз ветеранов попросил ФИФА и УЕФА отменить решение об отстранении российских команд.

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