В «Спартаке» отказались комментировать ограничение сотрудничества с «Матч ТВ»

Представители московского «Спартака» отреагировали на информацию о том, что московский клуб ограничили своё сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».

Пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы не собираются комментировать свои отношения с «Матч ТВ» или с какими-либо другими СМИ. Зеленов отметил, что все вопросы московский клуб будет обсуждать напрямую с коллегами.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что «Спартак» максимально ограничил своё сотрудничество с каналом «Матч ТВ».