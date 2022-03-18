Экс-генсек РФС Воробьёв: Процесс сокращения зарплат в российских клубах неизбежен

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв в разговоре с журналистами высказался по поводу текущей ситуации в российском футболе.

Воробьёв сказал «РБ-Спорт», что нашему футболу в ближайшее время необходимо слезать с бюджетной иглы. Экс-генсек отметил, что процесс сокращения зарплат неизбежен во всех российских клубах, так как санкции коснулись очень многих корпораций, которые сейчас не будут так активно вкладываться в спорт.

Воробьёв добавил, что и футбольным агентам нужно сейчас умерить свои аппетиты и немного ужаться.