Агент Николсона: Шамар сейчас полностью сосредоточен на «Спартаке»

Агент ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал журналистам о том, что его клиент даже не думает об уходе из российской команды.

Агент Ненад Портега сказал «Спорт-Экспрессу», что они даже не обсуждали с ямайским футболистом вариант с возможным уходом из московского клуба. Портега отметил, что в данный момент Николсон на все сто процентов сосредоточен на игре за «красно-белых».

Напомним, что в этом сезоне Шамар Николосон провёл в российском чемпионате три поединка и отметился одним забитым мячом.