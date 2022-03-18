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Агент Николсона: Шамар сейчас полностью сосредоточен на «Спартаке»

18 Марта 2022 • 12:17 Комментировать

Агент ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал журналистам о том, что его клиент даже не думает об уходе из российской команды.

Агент Ненад Портега сказал «Спорт-Экспрессу», что они даже не обсуждали с ямайским футболистом вариант с возможным уходом из московского клуба. Портега отметил, что в данный момент Николсон на все сто процентов сосредоточен на игре за «красно-белых».

Напомним, что в этом сезоне Шамар Николосон провёл в российском чемпионате три поединка и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Шамар Николсон
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